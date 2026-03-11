Durante il processo all’ex Olgettina, la testimone Ruby non si è presentata in aula, spiegando di essere a Genova e di star allattando. Ha aggiunto di non voler comunque testimoniare, poiché intende avvalersi della facoltà di non rispondere, in quanto coimputata in un procedimento collegato al processo di Appello Ruby ter. La sua assenza ha interrotto l’udienza.

"Non posso venire da Genova a Monza a testimoniare al processo perché sto allattando. E comunque è inutile che mi presenti perché ho intenzione di avvalermi della facoltà di non rispondere in quanto coimputata di reato connesso al processo di Appello Ruby ter". L’ha fatto sapere ieri ai giudici del Tribunale di Monza, per il tramite del suo avvocato, Karima El Mahroug, alias "Ruby", chiamata a testimoniare dalla difesa di Giovanna Rigato. L’ex concorrente del Grande Fratello è imputata di tentata estorsione per avere chiesto nel 2016 a Silvio Berlusconi una somma prima di 500mila euro, poi di 1 milione, in un incontro a Villa San Martino ad... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Processo all’ex Olgettina. La teste Ruby non arriva: "Sto allattando a Genova"

Articoli correlati

Leggi anche: Berlusconi è morto, ma chiede ancora giustizia: la “gieffina” Giovanna Rigato a processo, Ruby non testimonia

Ruby non si presenta al processo per estorsione a Berlusconi, Karima El Mahroug assente "per allattare"Al tribunale di Monza prosegue il processo per tentata estorsione a Silvio Berlusconi che vede imputata l’ex concorrente del Grande Fratello Giovanna...

Una raccolta di contenuti su Processo all'ex Olgettina La teste Ruby...

Temi più discussi: Processo all’ex Olgettina. La teste Ruby non arriva: Sto allattando a Genova; Estorsione a Berlusconi, Karima El Mahroug alias Ruby non si presenta al processo a Giovanna Rigato: Sto allattando; Estorsione Berlusconi, la teste Karima Ruby El Mahroug non si presenta: Allatto, non posso; Truffe agli anziani, tre mesi all'ex olgettina e coniglietta di Playboy Erika Marcato Foto.

Estorsione Berlusconi, la teste Karima Ruby El Mahroug non si presenta: Allatto, non possoKarima El Mahroug, meglio nota come Ruby, non si è presentata oggi al tribunale di Monza dove era stata convocata come testimone nel processo che vede imputata l’ex olgettina Giovanna Rigato per tenta ... milano.repubblica.it

Un milione per il mio silenzio, e Berlusconi denuncia l'ex olgettinaAvrebbe chiesto a Silvio Berlusconi un milione di euro per non rivelare alla stampa e ai pm informazioni in grado di danneggiarlo. Per questo l'ex premier ha denunciato una delle ex olgettine per ... unionesarda.it

Lorenzo Innocenti, accusato di aver ucciso la compagna Eleonora Guidi nel febbraio 2025 a Rufina, al momento non sarebbe in grado di partecipare al processo I periti parlano di amnesie e deficit cognitivi dopo il tentato suicidio. La famiglia della vittima cont facebook

I vertici di Liu Jo a processo per i contributi Covid contestati, la denuncia di una lavoratrice licenziata: «Lavoravo in smart working durante la cassa integrazione» x.com