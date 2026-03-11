Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso al PSV viene aggiornato quotidianamente e rappresenta la cifra a cui vengono scambiati i volumi di gas tra fornitori e acquirenti. Oggi, 11 marzo 2026, il valore del gas nel mercato all’ingrosso riflette le condizioni di domanda e offerta del momento. I dati indicano come si sta evolvendo il costo del gas nel contesto attuale, senza considerare cause o analisi di tendenza.

Quanto vale oggi il gas all'ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Oggi, 11 Marzo 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 59,05 euroMWh, che corrisponde a circa 0,563 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). L'andamento recente del PSV mostra una netta ripresa dei prezzi rispetto ai valori registrati nelle settimane precedenti. Dopo aver toccato minimi intorno ai 33 euroMWh (0,308 euroSmc) a fine febbraio, il prezzo ha iniziato una rapida ascesa, superando i 59 euroMWh (0,563 euroSmc) nella giornata di ieri. Questa dinamica riflette una crescente volatilità del mercato, probabilmente influenzata da fattori stagionali, dinamiche di domanda e offerta e possibili tensioni geopolitiche.