Oggi il prezzo del gas naturale al metro cubo si attesta su un certo valore, influenzando direttamente le spese delle famiglie italiane. Questa voce rappresenta una delle componenti principali della bolletta energetica, con variazioni che vengono monitorate attentamente. La quotazione giornaliera del gas naturale viene pubblicata regolarmente e rappresenta un dato importante per comprendere l’andamento dei costi energetici.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più importanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Conoscere il valore aggiornato quotidianamente permette di capire quanto inciderà sulla spesa mensile e annuale, aiutando a pianificare meglio il proprio budget domestico. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 11 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (ottobre 2025, ultimo dato disponibile). A questo importo si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base alla zona geografica e ai consumi effettivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

