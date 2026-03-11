Prezzi e carburanti | Governo al lavoro per gli italiani e contro ogni tentativo di speculazione

Il Governo sta monitorando da vicino i prezzi dei carburanti e le attività di mercato per tutelare i consumatori italiani. La presidente del Consiglio, in un intervento al Senato questa mattina, ha ribadito l’impegno dell’esecutivo nel contrastare ogni tentativo di speculazione. La discussione riguarda le misure adottate e le azioni in corso per garantire maggiore trasparenza e stabilità nel settore dei carburanti.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento in Senato questa mattina, lo ha detto chiaramente: «sull’attuale aumento dei prezzi dei carburanti consiglio prudenza, perché faremo tutto quello che possiamo per impedire che si speculi sulla crisi, compreso, se necessario, recuperare i proventi della speculazione con una maggiore tassazione delle aziende che ne fossero responsabili. E’ il messaggio che voglio dare agli italiani ma anche a chi dovesse pensare di sfruttare questa situazione per arricchirsi sulla pelle dei cittadini e delle imprese». Governo immediatamente attivato su ricadute economiche. A fronte della nuova crisi in Medio Oriente il governo italiano non è rimasto in attesa ma «si è immediatamente attivato» dedicando anche «l a massima attenzione alle possibili ricadute economiche di questa crisi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

