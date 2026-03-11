La cantante Rose Villain ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio tramite un video pubblicato su Instagram l’11 marzo, in concomitanza con il lancio del suo nuovo brano intitolato Tuttaluce. La notizia ha sorpreso i fan, che hanno assistito al suo pancione visibile nel video. L’annuncio è stato accompagnato da un messaggio diretto e spontaneo sulla sua gravidanza.

La cantante Rose Villain ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. La comunicazione è arrivata l’11 marzo attraverso un contenuto pubblicato su Instagram, in concomitanza con l’uscita del video del nuovo brano intitolato Tuttaluce. Nel filmato, l’artista mostra la gravidanza già in fase avanzata, rendendo pubblico un evento finora non condiviso con il pubblico. Rose Villain incinta: l’annuncio nel video di “Tuttaluce”. La notizia riguarda Rose Villain, nome d’arte di Rosa Luini, che ha scelto di legare l’annuncio della gravidanza al lancio del videoclip del singolo Tuttaluce. Nel video compaiono immagini che documentano momenti collegati alla scoperta della dolce attesa e alla successiva condivisione della notizia con i familiari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Presto mamma". La cantante di Sanremo incinta, tutti di stucco dopo l'annuncio con il pancione (VIDEO)

"Presto mamma". La cantante di Sanremo incinta, l'annuncio con il pancione

Gioia nella musica italiana, l’amato cantante presto papà. Tutti pazzi per il pancione della moglieLa dolce attesa sta per arrivare al traguardo e l’emozione cresce giorno dopo giorno.

