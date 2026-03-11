A Citylife sta per aprire una passeggiata dedicata a Zaha Hadid, situata lungo il percorso sotto la torre Generali. L'area si trova vicino all'edificio, che l'archistar ha progettato ma non ha potuto vedere completato. La passeggiata sarà accessibile al pubblico e si sviluppa nell'area intorno alla torre, creando un collegamento tra lo spazio pubblico e l'architettura dell'edificio.

Una passeggiata dedicata a Zaha Hadid a Citylife, all'ombra della torre Generali che non l'archistar ha firmato ma non è riuscita a vedere finita. Il Municipio 8 ha espresso parere favorevole all'intitolazione del percorso pedonale tra via Demetrio Stratos e viale Eginardo (a sinistra) e tra via Stratos e viale Duilio (a destra) all'interno del quartiere dei grattacieli di Citylife. Quello firmata dall'architetta nata nel 1950 a Baghdad, in Iraq, e morta a Miami il 31 marzo del 2016 è alta 177 metri. Nella delibera il Municipio ricorda che è stata «una delle architette più visionarie e influenti del ventesimo e 21esimo secolo, ha dato un contributo straordinario al paesaggio architettonico di Milano attraverso la progettazione e realizzazione della torre Generali, divenuta simbolo iconico dello skyline della città». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Presto a Citylife la passeggiata Zaha Hadid sotto la sua torre

