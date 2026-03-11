Prestiti garantiti dallo Stato sequestro da oltre 21 milioni a una banca milanese e una società bresciana

Un sequestro preventivo superiore a 21 milioni di euro è stato disposto nei confronti di un intermediario finanziario milanese, attualmente in amministrazione straordinaria, e di una società bresciana specializzata nella consulenza finanziaria. L'azione giudiziaria riguarda prestiti garantiti dallo Stato e coinvolge le due entità nel contesto di un'inchiesta in corso. La misura cautelare è stata adottata per tutelare le risorse finanziarie interessate.

Brescia, 11 marzo 2026 – Un sequestro preventivo per oltre 21 milioni di euro è in corso nei confronti di un intermediario finanziario milanese, attualmente in amministrazione straordinaria, e di una società bresciana che operava nel settore della consulenza finanziaria. Il provvedimento è eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia. L’inchiesta del 2024. L’attività investigativa rappresenta uno sviluppo di un’inchiesta che già nel novembre 2024 aveva portato all’esecuzione di misure cautelari personali e reali nei confronti dell’amministratore della società bresciana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

