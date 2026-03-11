Presentazione e visita del Museo delle macchine Enrico Bernardi
Venerdì 20 marzo alle 18, si tiene una presentazione e visita del Museo delle macchine Enrico Bernardi, inserita nel ciclo di eventi
Esploriamo i musei universitari “Storie di scienza e di città”. Venerdì 20 Marzo, ore 18, Sala Gasparini sopra bastione Buovo, via S. Massimo 137, Padova. Presentazione del Museo delle Macchine Enrico Bernardi e galleria delle Macchine “Costruire con le mie mani quello che immagino nella mia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
