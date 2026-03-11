Preparativi per la ‘Settimana voltanese’ Sarà lunga più di un mese | gli eventi

A Voltana si stanno completando i preparativi per la ‘Settimana Voltanese’, una manifestazione che durerà più di un mese. Durante questo periodo, la frazione lughese ospiterà diversi eventi, incontri e iniziative rivolti a tutti i residenti e visitatori. La programmazione prevede un calendario ricco di momenti di aggregazione, con attività pensate per coinvolgere la comunità locale e rendere più vivace il quartiere.

A Voltana sono in corso gli ultimi preparativi in vista della ‘Settimana Voltanese’, manifestazione che per oltre un mese vedrà la maggiore frazione lughese riempirsi di colori, incontri ed iniziative per tutti i gusti. Avviata nel 1986 su idea dall’indimenticato maestro Francesco Silvagni, allora delegato del sindaco, la kermesse (organizzata dalla locale Consulta di decentramento in collaborazione il Comune di Lugo) quest’anno celebra, in versione ‘extra large’ la sua 40esima edizione. Primo evento giovedì 19 marzo, con una pedalata alle 9.30 dalla chiesa di Voltana fino a Chiesanuova (in cui si celebra il patrono San Giuseppe), seguita alle 10 da un messa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Preparativi per la ‘Settimana voltanese’. Sarà lunga più di un mese: gli eventi Articoli correlati Leggi anche: Settimana Voltanese “extra large”: un mese di eventi tra luna park, Carnevale, San Giuseppe e Motosalsicciata Leggi anche: Calendario sport 2026: tutti gli eventi mese per mese. Olimpiadi Invernali, Mondiali di calcio e raffica di Europei Approfondimenti e contenuti su Preparativi per la 'Settimana... Temi più discussi: Preparativi per la ‘Settimana voltanese’. Sarà lunga più di un mese: gli eventi; Perez: Possiamo imparare molto a Shanghai | FP; Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta mette nei guai Roberto; Sal Da Vinci, pronta la festa con gli artisti napoletani: Tutti insieme per lui. Zelensky, 'preparativi per nuovi colloqui con Usa e Russia in settimana'(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky delinea su X i punti salienti emersi dai colloqui trilaterali con Usa e Russia negli Emirati, dopo il rapporto della delegazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it Acquario: Oroscopo della settimanaAcquario: le tue previsioni della settimana dal 09 marzo al 15 marzo ... msn.com RIEVOCAZIONE STORICA DI GRASSINA, FERVONO I PREPARATIVI: SI CERCANO FIGURANTI E VIA ALLA CONSEGNA DEGLI ABITI. I dettagli nell'articolo. facebook