Prendiamoci Gusto inaugurato all’Umbriafiere

È stato inaugurato all’Umbriafiere di Bastia Umbra il nuovo ristorante self service e bar chiamato “Prendiamoci Gusto”. L’apertura segna un nuovo passo nel processo di riqualificazione del centro fieristico, riportando in funzione uno spazio storico del quartiere. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e operatori del settore, pronti a dare nuova vita alla struttura.

BASTIA UMBRA – Un importante tassello nel percorso di rilancio e riqualificazione di Umbria fiere: inaugurato il nuovo ristorante self service e bar ' Prendiamoci Gusto ' che torna a far vivere uno spazio storico del quartiere fieristico. Durante 'Dalla visione all'azione', ieri, è stato aperto il nuovo locale, affidato in concessione dal Comune di Bastia Umbra a Camst group, azienda tra le principali realtà nell'ambito della ristorazione collettiva e commerciale in Italia. Intervenuti Antonio Forini, presidente Umbriafiere Spa, Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra, Mattia Grillini, vicepresidente di Camst, Valter Venturi, presidente del Banco Alimentare dell'Umbria, Valentina Falconi, area manager di Synergie Spa, e Letizia Michelini, presidente II Commissione consiliare della Regione Umbria.