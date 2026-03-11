prende i soldi e sparisce famiglie di lazzate e non solo truffate

Un artigiano si è presentato come una persona disponibile e con tariffe competitive, riuscendo a conquistare la fiducia di diverse famiglie. Dopo aver ricevuto un anticipo, però, l’uomo è scomparso senza completare i lavori, lasciando dietro di sé alcune persone truffate. L’episodio si è verificato a Lazzate e in altri comuni della zona, creando preoccupazione tra i residenti.

