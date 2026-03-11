Nel Consiglio comunale si discute della sospensione della tredicesima edizione del Premio

La sospensione della tredicesima edizione del Premio "Ludovico Alessandrini" per il Cinema di Poesia arriva in Consiglio comunale. Il capogruppo del Partito Democratico Andrea Marinelli ha infatti presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta per chiedere chiarimenti sul mancato svolgimento dell’edizione prevista per quest’anno che ha rivisto finalmente la riapertura dell’unica sala cinematografica cittadina. Il premio, dedicato a Ludovico Alessandrini, è da anni uno degli appuntamenti culturali della città e ha costruito nel tempo un dialogo tra la tradizione poetica recanatese e il linguaggio del cinema. Nel corso delle varie edizioni ha portato a Recanati importanti registi e autori del cinema italiano come Susanna Nicchiarelli, Silvio Soldini, Gianni Amelio, Carlo Mazzacurati, Mario Martone (nella foto) e Liliana Cavani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio Alessandrini. Il caso in Consiglio

Articoli correlati

Scarichi fognari, il caso in ConsiglioL’annoso problema degli scarichi fognari di vicolo Le Conce finisce in consiglio comunale.

Spartitraffico ingombranti: il caso va in consiglioSi riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e gli spartitraffico ’ingombranti’.

Altri aggiornamenti su Premio Alessandrini

Discussioni sull' argomento Premio Alessandrini. Il caso in Consiglio; Salta l'edizione 2026 del Premio Alessandrini. L'annuncio vede la reazione del PD; L’Alessandrini premia quattro ragazzi. Nel nome del professore di Elettronica; Premio Alessandrini sospeso, interrogazione di Marinelli: Riaprire il confronto.

Premio Silvano Alessandrini. Aperto il bando di concorso per la tutela del dialettoIndetto il bando di concorso per partecipare alla 33° edizione del Premio dialettale Silvano Alessandrini, massimo autore dialettale ed appassionato cultore e cantore delle più autentiche tradizioni ... lanazione.it

Umberto Trotti premiato con il Gran Premio Internazionale di Venezia – Leone d’Oro Dalla Valnerina al Senato: il Leone d’Oro per lo chef Umberto Trotti Un nuovo prestigioso riconoscimento si aggiunge alla lunga carriera dello chef Umberto Trotti, protagonist facebook