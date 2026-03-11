Premio a Pesaro | 20 euro per scrivere scadenza 2026

A Pesaro è aperto il bando per la XXIII edizione del Premio Letterario Internazionale La donna si racconta. Il concorso invita autrici italiane e straniere a inviare opere poetiche o narrative, con una quota di partecipazione di 20 euro. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata nel 2026.

Il bando per la XXIII edizione del Premio Letterario Internazionale La donna si racconta è stato ufficialmente aperto a Pesaro, offrendo un’opportunità concreta per autrici italiane e straniere di presentare opere poetiche o narrative. L’iniziativa, giunta al suo ventitreesimo anniversario, stabilisce una scadenza precisa il 10 settembre 2026 per l’invio dei testi, sia editi che inediti, con una quota di partecipazione fissata a 20 euro per le sezioni adulte e l’accesso gratuito per gli studenti delle scuole di primo e secondo grado. L’evento non si limita a essere un semplice concorso, ma si propone come uno strumento di analisi sociale attraverso la letteratura, raccogliendo voci da tutta Italia e dall’estero per tracciare lo stato dell’universo femminile contemporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

