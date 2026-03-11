Preghiera del mattino 11 Marzo 2026 | Concedici la tua forza

Il mercoledì, giorno dedicato al silenzio e all’affidamento al Custode del Redentore, inizia con la preghiera del mattino. Questa preghiera invita a chiedere la forza di San Giuseppe per custodire i passi e mantenere una fede forte durante le difficoltà. La preghiera si rivolge ai fedeli che si affidano a questa figura religiosa per affrontare la giornata.

Il mercoledì è il giorno del silenzio e dell’affidamento al Custode del Redentore. Inizia la giornata con la preghiera del mattino: invoca la mano sicura di San Giuseppe perché custodisca i tuoi passi e ti doni una fede incrollabile in ogni prova. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe e di Nostra Signora di Lourdes che si festeggia oggi 11 febbraio, per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. Signore Dio, molto spesso siamo stanchi e disperati in questi tempi di insicurezza, in cui ci sentiamo deboli e siamo indecisi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

