Prato | benzinai minacciano sciopero per i 5 centesimi

A Prato, i gestori dei distributori di benzina hanno annunciato che potrebbero organizzare uno sciopero se il governo non risponderà alle loro richieste. Nicola Piacquadio, presidente della Faib Confesercenti locale, ha dichiarato che, in assenza di risposte, si procederà con azioni di protesta. La questione riguarda un aumento di soli cinque centesimi, che ha portato a questa tensione tra le parti.

La tensione tra i gestori dei distributori di Prato e il governo è arrivata al punto di rottura. Nicola Piacquadio, presidente della Faib Confesercenti Prato, ha lanciato un ultimatum: se le richieste non vengono ascoltate, lo sciopero diventerà realtà. La crisi nasce dal rincaro dei carburanti, aggravato dalla situazione geopolitica in Medio Oriente. I benzinai pratesi denunciano un sistema che penalizza l'utente finale e schiaccia il margine di guadagno del gestore, fissato a soli 5 centesimi lordi per litro. Le accuse puntano verso le compagnie petrolifere e l'inazione dell'esecutivo sulla riforma del settore. L'ultimatum dai distributori pratesi.