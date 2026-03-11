Prati al Goldoni | classici e pop in scena il 18 marzo

Il 18 marzo 2026 il Teatro Goldoni di Venezia ospiterà il debutto di Edoardo Prati con il suo primo spettacolo, intitolato *Cantami d’amore*. L’evento è previsto alle 19:00 e vedrà l’artista esibirsi in uno spettacolo che combina brani classici e popolari, portando in scena un repertorio vario e coinvolgente.

Edoardo Prati salirà sul palco del Teatro Goldoni a Venezia per presentare il suo primo spettacolo dal titolo *Cantami d’amore*, in programma mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 19:00. L’evento, ospitato nell’edificio storico di San Marco 4650B, vede la collaborazione con Manuela Mazzocchi e la regia di Enrico Zaccheo, unendo letteratura classica e musica pop in un’unica performance teatrale. Il giovane umanista, noto per aver trasformato i social network in una piattaforma educativa di massa, porta ora la sua visione sul palcoscenico fisico. Il biglietto d’ingresso varia da 12 a 20 euro, rendendo l’esperienza accessibile a un pubblico ampio che va dai giovani studenti agli appassionati di cultura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prati al Goldoni: classici e pop in scena il 18 marzo Articoli correlati Edoardo Prati al Teatro Goldoni legge la vita attraverso i classici della letteraturaSul palco del Teatro Goldoni di Venezia, per il cartellone dei Fuoriserie nato per “pensare a teatro”, sale Edoardo Prati, giovane... Al Teatro Prati va in scena “’O tuono ’e marzo”?Nel cuore di una Roma vibrante e moderna, esiste un angolo dove il tempo sembra essersi fermato per preservare la bellezza del “teatro vero”. Una selezione di notizie su Prati al Goldoni classici e pop in... I grandi classici con l’influencer PratiLa rassegna teatrale di Santa Sofia presenta domani alle 21 al Teatro Mentore di piazza Garibaldi lo spettacolo ‘Cantami d’amore’ di e con Edoardo Prati, con la regia di Enrico Zaccheo (Savà ... ilrestodelcarlino.it Edoardo Prati in teatro con Cantami d’amore: da Tasso a Battiato, viaggio politico nei sentimentiHa trovato nei social uno strumento dinamico e innovativo per condividere le sue passioni: gli studi classici. Roma e l’antica Grecia, i grandi pensatori moderni, gli spunti di riflessione inediti, i ... repubblica.it