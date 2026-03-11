Prathab l'uomo con più denti al mondo | Ne ho 42 Il primato certificato dal Guinness World Records

Un trentatreenne malese di nome Prathab Muniandy, ingegnere petrolifero, è stato riconosciuto dal Guinness dei Primati come l'uomo con il maggior numero di denti al mondo, con un totale di 42. La certificazione è stata ufficialmente rilasciata dal Guinness World Records.

