Prada Cintura ‘City calf’ | pelle prezzo e stile

La cintura Prada 'City Calf' è realizzata in pelle e rappresenta un elemento di stile elegante. Il prezzo di vendita è stato comunicato e si trova nel range previsto per il marchio.

Pelle 'City calf' e fibbia: cosa offre questo accessorio Prada. L'analisi di questo accessorio richiede una premessa fondamentale sulla coerenza dei dati di mercato. Il prezzo indicato di 44,19€ per un prodotto Prada è statisticamente anomalo rispetto alla fascia di prezzo del brand, che solitamente supera le 200€ per gli accessori nuovi. Questa discrepanza suggerisce fortemente che l'oggetto in questione potrebbe trattarsi di un articolo proveniente da un canale di vendita secondario, di un pezzo usato o, nel peggiore dei casi, di un prodotto non originale.