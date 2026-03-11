Sal Da Vinci, noto cantautore, si trova coinvolto in una discussione pubblica legata al referendum, dopo aver vinto Sanremo e aver ricevuto critiche da un giornalista per il suo stile napoletano. Recentemente, il magistrato ha espresso un parere contrastante rispetto alla sua posizione, affermando che sarebbe favorevole a un sì per sempre, ma ha comunque deciso di votare no. La sua figura rimane al centro di questa polemica.

Sal Da Vinci continua ad essere, suo malgrado, al centro del dibattito italiano. Il cantautore ha avuto la “sfortuna” di vincere Sanremo e di essere, prima attaccato da Cazzullo perché incarna lo stereotipo napoletano, e adesso è il pomo della discordia per il referendum. Oggi il Corriere della Sera che “l a campagna referendaria non risparmia nessuno e finisce per mettere al centro, suo malgrado, perfino il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci”. Ieri Repubblica ha riportato la notizia della telefonata delle Premier Meloni al cantautore, prima che si esibisse al Maradona, in cui gli ha detto, tra le altre cose: «La tua “Per sempre sì” è pure un regalo per il referendum». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Povero Sal Da Vinci, ora al centro anche della polemica referendaria. Per Gratteri “Per sempre sì” ma vota no

