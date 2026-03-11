Potenza | 19enne catturato con 23g di cocaina dopo

A Potenza, un giovane cittadino tunisino di 19 anni è stato arrestato in via IV Novembre con 23 grammi di cocaina. La polizia lo ha fermato durante un controllo e ha trovato la sostanza stupefacente, che aveva con sé. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato per detenzione ai fini dello spaccio.

Un giovane cittadino tunisino di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Potenza, nella via IV Novembre, per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno bloccato il soggetto dopo un inseguimento a piedi, rinvenendo sulla sua persona circa 23 grammi di cocaina. L’operazione si è svolta nel corso di una normale pattuglia di controllo del territorio, quando i militari hanno notato un comportamento sospetto e un tentativo di fuga da parte dell’arrestato. La sostanza sequestrata è stata inviata ai laboratori dell’Arma per le analisi tecniche necessarie. L’inseguimento e la cattura. Tutto è iniziato durante un servizio ordinario dei Carabinieri nel capoluogo lucano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

