Post gara Tedesco rimanda ancora il viaggio | Dopo Pineto c’è stata la svolta

La sconfitta con il Pineto al "Curi" ha aperto un nuovo capitolo. Un bivio: il Grifo poteva finire fuori strada oppure ripartire con forza. E così è stato con sei punti in quattro giorni. "Dopo Pineto c’è stata la svolta – spiega Giovanni Tedesco – Non lo dimostro ma sono molto felice, ho avuto qualche settimana non bellissima: sei punti in quattro giorni sono tanta roba, e sono meritati. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto, la curva nord e i miei giocatori che dopo Pineto mi hanno dimostrato grande attaccamento. Non siamo fuori dal discorso salvezza, ora dobbiamo continuare, ma lo faremo con un atteggiamento più positivo: questi risultati ci danno fiducia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

