Porto e fumi navali ecco la centralina fissa che monitorerà l' inquinamento | Sicurezza e salute prima di tutto
Il sindaco ha annunciato l'installazione di una centralina fissa per il monitoraggio dell'inquinamento nell'area di parcheggio di via della Cinta Esterna, vicino al Varco Fortezza. La scelta mira a controllare i livelli di fumi navali e di emissioni provenienti dal porto. La decisione è stata comunicata come parte di un impegno per garantire maggiore sicurezza e tutela della salute pubblica.
“La salute e la sicurezza prima di tutto”. Così il sindaco Luca Salvetti ha evidenziato l'impegno dell'amministrazione comunale in tema di contrasto all'inquinamento, e lo ha fatto proprio annunciato l'installazione nell’area di parcheggio di via della Cinta Esterna nei pressi del Varco Fortezza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
