Porto e fumi navali ecco la centralina fissa che monitorerà l' inquinamento | Sicurezza e salute prima di tutto

Il sindaco ha annunciato l'installazione di una centralina fissa per il monitoraggio dell'inquinamento nell'area di parcheggio di via della Cinta Esterna, vicino al Varco Fortezza. La scelta mira a controllare i livelli di fumi navali e di emissioni provenienti dal porto. La decisione è stata comunicata come parte di un impegno per garantire maggiore sicurezza e tutela della salute pubblica.

“La salute e la sicurezza prima di tutto”. Così il sindaco Luca Salvetti ha evidenziato l'impegno dell'amministrazione comunale in tema di contrasto all'inquinamento, e lo ha fatto proprio annunciato l'installazione nell’area di parcheggio di via della Cinta Esterna nei pressi del Varco Fortezza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Livorno: 7° in Europa per fumi navali, 47 morti l’annoLivorno si colloca al settimo posto in Europa per l’inquinamento atmosferico generato dalle navi, secondo i dati recenti.

Atrani, sicurezza e salute prima di tutto: il Comune scrive ad ANAS, ASL e ACaMIRIl Comune di Atrani ha avviato nei giorni scorsi una serie di interlocuzioni dirette con i vertici di ANAS, ASL Salerno e ACaMIR, ponendo al centro...

Contenuti utili per approfondire Porto e fumi navali ecco la centralina...

Temi più discussi: Inquinamento navale, Livorno al settimo posto in Europa. Porto Pulito: Situazione critica; Fumi navali: Livorno settimo porto europeo per inquinamento. Livorno Porto Pulito: è quello che diciamo da oltre tre anni; Il porto di Livorno tra i piu inquinati d’Europa; Porto di Livorno settimo in Europa per inquinamento da traghetti.

Fumi navali: Livorno settimo porto europeo per inquinamento. Livorno Porto Pulito: è quello che diciamo da oltre tre anniFumi navali: Livorno settimo porto europeo per inquinamento. Livorno Porto Pulito: è quello che diciamo da oltre tre anni ... livornopress.it

Fumi delle navi, i comitati: Servono due nuove centraline mobili di ArpalDue nuove centraline mobili di Arpal e la riunione del tavolo in Prefettura per prevenire il blocco del traffico nella zona del terminal traghetti e crociere nella stagione estiva e non solo. Sono le ... primocanale.it

Guerra Iran, droni contro il porto Salalah: colpiti serbatoi di carburante | VIDEO - facebook.com facebook

Palau, ok al rifacimento dell’area pedonale del porto turistico x.com