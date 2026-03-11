Portiere Juve | Di Gregorio può restare si cerca un’occasione da affiancargli L’identikit è preciso

Il portiere della Juventus potrebbe continuare in maglia bianconera, con la società che valuta un’opportunità per affiancarlo. Si sta cercando un elemento che possa condividere il reparto tra le alternative disponibili. La ricerca si concentra su un profilo specifico, con l’obiettivo di trovare una soluzione adatta alle esigenze del club. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Portiere Juve: Di Gregorio può restare, si cerca un’occasione da affiancargli. Il club preferisce un profilo di esperienza internazionale: i nomi. Il ballottaggio tra i pali per la sfida contro l’Udinese non è solo una scelta di formazione, ma il primo tassello di un puzzle di mercato che la Juventus dovrà comporre entro l’estate. Luciano Spalletti si trova di fronte a un bivio: rilanciare Di Gregorio, rimasto ai box nelle ultime tre uscite, o insistere su Perin, reduce da prestazioni altalenanti. Questa decisione traccerà la rotta per il finale di stagione e, soprattutto, definirà le priorità per il futuro del reparto. Ne scrive Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

