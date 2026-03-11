Ponte di Messina | stop ai costi extra il progetto riparte

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è ripartito dopo aver deciso di eliminare i costi extra, suscitando un nuovo scontro tra le istituzioni. La ripresa dei lavori è stata comunicata ufficialmente, mentre le discussioni si concentrano sulle modalità di gestione e sui fondi coinvolti. La questione riguarda i passaggi amministrativi e le decisioni prese dai diversi enti coinvolti nel progetto.

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina si trova al centro di un nuovo scontro istituzionale che potrebbe ridisegnare le regole del gioco per i contribuenti. La Ragioneria Generale ha bloccato l'approvazione finale del decreto infrastrutture, imponendo il divieto assoluto di generare nuovi oneri per la finanza pubblica. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, conferma che l'iter procedurale riprende ma con vincoli stringenti: nessuna spesa aggiuntiva oltre ai 13,5 miliardi già stanziati. L'impatto immediato è che il testo legislativo deve tornare sul tavolo del Consiglio dei ministri per essere corretto secondo le indicazioni degli organi di controllo dello Stato.