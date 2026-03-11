Ponte di Messina | addio scadenze via libera ai lavori

Durante la prima giornata di LetExpo 2026, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che le scadenze per il completamento del Ponte di Messina sono state abbandonate e che si procederà con il via libera ai lavori senza limiti di tempo. La decisione è stata comunicata ufficialmente in questa occasione.

Il 10 marzo 2026, durante la prima giornata di LetExpo 2026, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha delineato una nuova strategia per l’opera del ponte sullo Stretto di Messina. L’intervento si è focalizzato sulla volontà di non fissare nuove scadenze mensili, preferendo attendere la definizione completa della documentazione tecnica prima di procedere. L’obiettivo dichiarato è l’inizio dei lavori entro il corrente anno, superando gli ostacoli burocratici e legali che hanno caratterizzato il dibattito storico sul progetto. L’annuncio arriva in un momento cruciale, dove la priorità è passare dalle promesse alle carte operative concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

