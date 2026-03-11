Pompei un ‘memoriale’ racconta la fine del 79 dC e le sue vittime

A Pompei è stato realizzato un memoriale che ricorda la distruzione avvenuta nel 79 d.C. durante l’eruzione del Vesuvio. Il monumento descrive gli eventi e le vittime di quel giorno, offrendo una rappresentazione della catastrofe. La struttura si propone di preservare la memoria di quanto accadde, senza interpretazioni o analisi, limitandosi a presentare i fatti storici.

(Adnkronos) – Un “memoriale” che racconta la fine di Pompei e le sue vittime. L’eruzione del 79 d. C. – che ha colpito migliaia di persone e fatto della antica città vesuviana una testimonianza unica nella storia – per la prima volta viene narrata attraverso un allestimento museale permanente che ne restituisce la storia momento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Pompei, esposizione nella Palestra grande degli scavi con i corpi in gesso delle vittime dell'eruzione del 79 d.c.Donne accovacciate, bimbi in braccio ai genitori e uomini distesi, con le braccia aperte o con le mani in faccia, sono riprodotti attraverso la...

Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperta un'inchiestaUn incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel...

Contenuti utili per approfondire Pompei un 'memoriale' racconta la fine...

Nuova mostra a Pompei, in esposizione i calchi di 22 vittime dell'eruzioneC'è un nuovo percorso visitabile nel Parco archeologico di Pompei, a partire da oggi nella Palestra Grande, ed è dedicato ai calchi e ai reperti organici emersi durante gli scavi. Ad inaugurarlo è sta ... ansa.it

Pompei, Giuli all'inaugurazione della storia delle vittime del Vesuvio: Una galleria del doloreIl ministro Alessandro Giuli arriva a Pompei per visitare la nuova mostra che racconta la storia delle vittime del Vesuvio. Non parla di Biennale di Venezia o del caso della Fenice. Solo dell'esposizi ... napoli.repubblica.it