Dopo il weekend, il Fantacalcio torna protagonista tra gli appassionati che cercano di migliorare le proprie squadre. Si discute spesso sulla reale utilità di avere il capocannoniere, quando invece si può vincere scegliendo giocatori meno ovvi ma più funzionali, come N’dicka. Un modo immediato per capire come questa attività abbia cambiato il modo di seguire il calcio è immaginare una domenica di Serie A senza alcuni dei protagonisti abituali.

Il Fantacalcio imperversa dopo il week end. C’è un modo semplice per capire quanto il Fantacalcio abbia trasformato il calcio: immaginare una domenica di Serie A senza di lui. Resterebbero i tifosi delle singole squadre, certo. Ma sparirebbe quella platea trasversale che guarda partite che non riguardano la propria squadra, che esulta per un assist del terzino dell’Empoli o impreca per un’ammonizione del centrocampista dell’Udinese. In questa puntata di Ma che partita hai visto?!: il Fantacalcio va all’università con il Napolista; le dimensioni parallele abitate dai pagellisti di Fantacalcio e della Gazzetta dello Sport; Orso-piede-caldo bullizzato da Italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - PODCAST – A che serve avere il capocannoniere quando puoi vincere il fantacalcio con N’dicka?

CHE PARTITA HAI VISTO? Il Podcast sul Fantacalcio – Di Marco e il mistero Orsolini che prende votoUn appuntamento settimanale nel quale Mario Piccirillo rimesta nel torbido di quel mezzo punto a tradimento.

PODCAST – Alisson, più che Santos martire dei voti. Hanno venduto il Fantacalcio, complottisti allo sbaraglioIn questo episodio: la beatitudine di Bastoni, il miracolo del voto di Locatelli e la lobby degli attaccanti "cacasotto" Hanno venduto il...

