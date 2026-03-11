Pocenia | Saramago e la cecità morale nel 2026
La Biblioteca Comunale di Pocenia ospita martedì 17 marzo 2026 alle ore 17:00 la presentazione del romanzo Cecità di Josè Saramago. L’incontro, organizzato dall’Area Cultura e Istruzione insieme al Gruppo di Lettura, si svolge a Via Previelis senza costo per i partecipanti. Si tratta di un evento gratuito che mira a ripercorrere le tematiche del celebre scrittore portoghese, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1998. La lettura collettiva offre l’opportunità di riflettere su come l’allegoria letteraria possa descrivere il mondo contemporaneo attraverso la lente della cecità morale. L’eredità dello scrittore premio Nobel. Il nome di Josè Saramago risuona con forza in questo appuntamento culturale programmato per fine marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
