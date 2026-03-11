Pnrr | soldi deviati e impresa in crisi Condanna a 4 mesi

Il Tribunale di Perugia ha condannato un imprenditore a quattro mesi di reclusione per malversazione. L’imprenditore aveva ricevuto fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati all’innovazione digitale, ma sono state riscontrate irregolarità nell’utilizzo delle risorse. La vicenda riguarda un caso di presunti fondi deviati e di un’impresa in difficoltà.

Il Tribunale di Perugia ha emesso una condanna per malversazione nei confronti di un imprenditore che aveva ottenuto fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati all’innovazione digitale. Le indagini della Procura hanno rivelato che i soldi pubblici sono stati deviati su conti personali e non sono mai stati impiegati nel progetto promesso, mentre l’azienda era già in crisi irreversibile al momento della richiesta. L’esito processuale è stato netto: quattro mesi di reclusione per il legale rappresentante pro tempore della società coinvolta. La sentenza conferma che le somme erogate non hanno mai raggiunto il conto corrente dedicato ai progetti Pnrr, ma sono state trasferite altrove, vanificando completamente lo scopo dell’erogazione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

