La Giunta comunale di Pisa ha approvato un contributo di ventimila euro destinato a cani e gatti in difficoltà. La decisione riguarda il finanziamento di interventi di assistenza e cura per gli animali appartenenti a famiglie in condizioni di bisogno. La cifra sarà distribuita attraverso un apposito bando, con l’obiettivo di supportare concretamente chi si prende cura degli animali domestici in difficoltà.

Sotto il cielo coperto di marzo, con una pioggia probabile dell’80% e temperature che sfiorano i 17 gradi, la Giunta comunale di Pisa ha varato un provvedimento concreto per sostenere le famiglie nella cura dei propri animali. Sono stati stanziati 20mila euro per erogare contributi fino a 300 euro alleva cani o gatti in condizioni di difficoltà economica. L’intervento non è un semplice atto amministrativo, ma rappresenta un riconoscimento del valore sociale degli animali d’affezione all’interno delle dinamiche familiari pisane. L’assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno, ha sottolineato come gli animali siano compagnia insostituibile e come l’amministrazione voglia alleggerire i costi per cibo e cure veterinarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa: 20mila euro per cani e gatti in difficoltà

