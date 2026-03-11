Piovani | Sono innamorato dell’invisibile

Per la prima volta domani sera(ore 20.30) al Teatro Auditorium Manzoni il compositore, pianista e direttore d'orchestra Nicola Piovani, vincitore di un Oscar per la colonna sonora di La vita è bella, dirige l' Orchestra del Teatro Comunale. In programma composizioni nate dalla sua passione per la scienza, come il Canto dei Neutrini, e una suite con le pagine più importanti da lui scritte di musica da film, da Fellini a Benigni. Piovani, la prima parte del programma di 'Piovani dirige Piovani' è dedicata alla scienza. In che maniera queste composizioni rivelano il suo rapporto con la ricerca scientifica? "È una domanda che coglie nel segno. Da un po' di anni ormai sono attratto dalle letture scientifiche, soprattutto quelle sulla fisica del Novecento, quelle di cui capisco meno di un quarto, ma il resto lo accetto come un atto di fede.