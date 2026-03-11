Pio e Amedeo sono arrivati alla ChorusLife Arena per celebrare i 25 anni di carriera con un evento speciale. La serata coinvolgerà numerosi artisti e figure note del mondo della musica, della televisione e dello sport italiano. L’evento ha già suscitato grande attesa tra il pubblico e i media, con presenza di ospiti e momenti di intrattenimento previsti durante tutta la giornata.

Sarà una grande festa con tanti artisti e nomi del panorama musicale, televisivo e sportivo italiano”. Così Pio e Amedeo illustrano lo spettacolo “Stanno tutti invitati”, che li vedrà protagonisti alla ChorusLife Arena, a Bergamo, il 24, 27 e 30 marzo alle 20.30. Questi tre show saranno l’occasione per ripercorrere i 25 anni di carriera del duo comico: il loro percorso artistico, iniziato nel 2001, nel tempo li ha portati a calcare i palchi più importanti d’Italia dividendosi tra cinema, tv e teatro. Abbiamo intervistato Pio e Amedeo per saperne di più. Siete contenti di esibirvi a Bergamo? Si, moltissimo. Bergamo è stupenda, Città Alta è davvero una chicca meravigliosa e ancora più persone dovrebbero conoscere quanto è bella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Pio e Amedeo arrivano a Bergamo: tre serate evento alla ChorusLife Arena

Leggi anche: Pio e Amedeo a Bergamo: tre serate alla ChorusLife Arena

Una selezione di notizie su ChorusLife Arena

Argomenti discussi: Pio e Amedeo arrivano alla ChorusLife Arena: Grande festa per i 25 anni di carriera.

I Pooh, Belen, Lino Banfi e Sal Da Vinci ospiti di Pio e Amedeo alla ChorusLife ArenaParata di stelle per lo spettacolo Stanno tutti bene, che vede protagonisti Pio e Amedeo alla ChorusLife Arena, a Bergamo. Lo show, che andrà in scena il 24, 27 e 30 marzo alle 20.30, vedrà ... bergamonews.it

Pio e Amedeo arrivano a Bergamo: tre serate evento alla ChorusLife ArenaPio e Amedeo arrivano a Bergamo. Saranno protagonisti alla ChorusLife Arena con Stanno tutti invitati: tre serate-evento il 24, 27 e 30 marzo. Tornano live dopo il successo riscosso al cinema con il ... bergamonews.it