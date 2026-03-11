Pino Corrias | Perché il nostro codice della strada è un grande pasticcio

Il giornalista analizza le criticità del codice della strada italiano, evidenziando che nel nostro Paese ci sono molte leggi ma spesso mancano i decreti attuativi necessari. Si parla di monopattini usati contromano e autovelox non conformi alle norme, segnando una situazione complessa e disorganizzata. La discussione si concentra sui problemi pratici e le lacune legislative che interessano quotidianamente gli utenti della strada.

Dai monopattini contromano agli autovelox non a norma: nel nostro Paese di leggi ce ne sono fin troppe, ma spesso mancano i decreti attuativi. E, intanto, regna il caos.