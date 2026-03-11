Pinko Cintura ‘Love Berry’ | design prezzo e come abbinarla

Pinko presenta la cintura ‘Love Berry’, un accessorio dal design originale che si distingue per i dettagli unici e i materiali utilizzati. Il prezzo di vendita viene indicato chiaramente e vengono fornite indicazioni su come abbinarla ai diversi outfit. Nell’articolo vengono anche inclusi link di affiliazione, attraverso i quali è possibile effettuare acquisti, con eventuale compenso per chi gestisce il contenuto.

Il cuore del design: fibbia 'Love Birds' e pelle seta. La cintura Pinko 'Love Berry' si distingue immediatamente per la sua fibbia centrale, che funge da vero e proprio punto focale dell'intero accessorio. Il design della fibbia, definita come 'Love Birds Diamond Cut', rappresenta due uccelli che si baciano, un simbolo che rispecchia l'identità del brand italiano di puntare su collezioni audaci e contemporanee. La finitura metallica dorata non è solo decorativa; essa conferisce alla cintura quell'aspetto di lusso accessibile che contraddistingue il marchio.