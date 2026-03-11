Il dibattito sul Museo dei bambini continua a suscitare discussioni accese, con polemiche che sembrano non trovare fine. Lepore ha dichiarato che il vero problema riguarda il Cpr, mentre nessuno sembra aver affrontato questa questione pubblicamente. La questione si intreccia con le recenti tensioni e proteste che hanno coinvolto vari protagonisti, senza che siano ancora chiare le posizioni ufficiali o le risposte delle autorità.

Il lungo strascico di polemiche sul Museo dei bambini non si placa. Dopo l’occupazione del cantiere, le proteste di cittadini e comitati, le notti di guerriglia al Pilastro, gli interventi a più riprese degli esponenti di Comune, Regione e Governo, ieri il sindaco Matteo Lepore ha affondato nuovamente il colpo, dopo che Potere al popolo ha presentato un esposto alla Corte dei conti. Nel mirino "alcune criticità", come la sospetta violazione dei vincoli imposti dal Pnrr: dal consumo di suolo ‘zero’ all’abbattimento di alcuni alberi (un altro divieto per impiegare le risorse in arrivo da Bruxelles). "Mi ha fatto molto riflettere che qualcuno abbia inserito lo slogan contro il Museo dei bambini, mentre il governo sta per proporre un Cpr a Bologna e nessuno ha detto niente – sferza il sindaco –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pilastro, polemica senza fine. Lepore: "Il vero scandalo è il Cpr. Ma nessuno ha detto niente"

