Pier Vittorio Tondelli rivive sullo schermo allo Spazio Arena

Sullo schermo dello Spazio Arena viene presentato un film dedicato a Pier Vittorio Tondelli, uno scrittore che ha lasciato un’impronta significativa nella cultura italiana. L’evento ripercorre la sua vita attraverso immagini e testimonianze, evidenziando l’importanza delle sue opere e il suo legame con la provincia. La proiezione si rivolge a chi desidera conoscere meglio la figura dello scrittore e il suo contributo.

Quella di Pier Vittorio Tondelli è una voce che continua a risuonare nelle storie, nelle musiche e nelle parole di chi ancora oggi attraversa la provincia con lo sguardo rivolto al mondo. Giovedì 12 marzo alle 21, allo Spazio Arena di viale Tassoni 8, arriva “VIVA Tondelli, uno scrittore delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Per Vittorio Tondelli rivive sullo schermo allo Spazio ArenaQuella di Pier Vittorio Tondelli è una voce che continua a risuonare nelle storie, nelle musiche e nelle parole di chi ancora oggi attraversa la... L’omaggio a Pier Vittorio Tondelli ’Uno scrittore delle nostre parti’Una voce che continua a risuonare nelle storie, nelle musiche e nelle parole di chi attraversa la provincia con lo sguardo rivolto al mondo. Aggiornamenti e notizie su Pier Vittorio Tondelli Discussioni sull' argomento Per Vittorio Tondelli rivive sullo schermo allo Spazio Arena; L’omaggio a Pier Vittorio Tondelli ’Uno scrittore delle nostre parti’. L’omaggio a Pier Vittorio Tondelli ’Uno scrittore delle nostre parti’Una voce che continua a risuonare nelle storie, nelle musiche e nelle parole di chi attraversa la provincia con lo sguardo rivolto al mondo. È quella di Pier Vittorio Tondelli (foto): a lui è dedicato ... ilrestodelcarlino.it Lugo, una mostra sui 70 anni dalla nascita di Pier Vittorio TondelliAlle 18 alle Pescherie della Rocca di Lugo inaugura ’Altri libertini. Solitari, sconfitti, distaccati, ribelli’, un omaggio artistico a Pier... Alle 18 alle Pescherie della Rocca di Lugo inaugura ... ilrestodelcarlino.it #Cultura. “VIVA Tondelli”, il docu-film prodotto dalla Regione dedicato a Pier Vittorio Tondelli nelle sale cinematografiche dell’Emilia-Romagna e non solo: a Berlino il 2 luglio e al BiFest di Bari, come evento speciale fuori concorso. La #notizia regioneer.it/to x.com In Camere separate, Pier Vittorio Tondelli seziona il lutto dell’anima attraverso il velo malinconico di un’assenza metafisica. Il romanzo abita i territori fragili della memoria, dove l’ordine emotivo si sgretola di fronte all'improvvisa privazione dell'altro. Tondelli c facebook