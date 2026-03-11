Dopo le notizie riguardanti un possibile ferimento durante gli attacchi delle forze Usa e israeliane, si susseguono domande sulle condizioni di salute di Mojtaba Khamenei. Si parla di un piede fratturato e di ferite riportate, ma non ci sono conferme ufficiali o dettagli medici disponibili al momento. La vicenda ha sollevato molte richieste di chiarimenti sulla sua situazione attuale.

Dopo le notizie del suo possibile ferimento durante gli attacchi delle forze Usa e israeliane molti si chiedono quali siano le condizioni di salute di Mojtaba Khamenei. La 56enne nuova Guida Suprema dell'Iran nel primo giorno di bombardamenti, il 28 febbraio scorso, avrebbe riportato la frattura di un piede e altre lievi ferite. Lo riporta l'emittente tv Cnn citando una fonte informata. Khamenei, inoltre, avrebbe riportato un ematoma intorno all'occhio sinistro e lievi lacerazioni al viso. Ovviamente non ci sono conferme a riguardo, né smentite. Il nuovo leader di Teheran, del resto, non si è ancora mostrato in pubblica dopo la sua nomina. Il raid israelo-americano di fine febbraio, com'è noto, ha ucciso suo padre, l'Ayatollah Ali Khamenei, e altri cinque membri della sua famiglia, tra cui sua moglie.

Piede fratturato e ferite: mistero sulla salute di Mojtaba Khamenei

