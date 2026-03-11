Dopo le notizie riguardanti un possibile ferimento durante gli attacchi delle forze Usa e israeliane, si sollevano domande sulle condizioni di salute di Mojtaba Khamenei. Si parla di un piede fratturato e di ferite, ma non ci sono comunicazioni ufficiali che chiariscano lo stato di salute del leader. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica senza conferme ufficiali.

Dopo le notizie del suo possibile ferimento durante gli attacchi delle forze Usa e israeliane molti si chiedono quali siano le condizioni di salute di Mojtaba Khamenei. La 56enne nuova Guida Suprema dell'Iran nel primo giorno di bombardamenti, il 28 febbraio scorso, avrebbe riportato la frattura di un piede e altre lievi ferite. Lo riporta l'emittente tv Cnn citando una fonte informata. Khamenei, inoltre, avrebbe riportato un ematoma intorno all'occhio sinistro e lievi lacerazioni al viso. Ovviamente non ci sono conferme a riguardo, né smentite. Il nuovo leader di Teheran, del resto, non si è ancora mostrato in pubblica dopo la sua nomina. Il raid israelo-americano di fine febbraio, com'è noto, ha ucciso suo padre, l'Ayatollah Ali Khamenei, e altri cinque membri della sua famiglia, tra cui sua moglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piede fratturato e ferite: mistero sulla salute di Khamenei

