Piede fratturato e ferite al volto | mistero sulla salute di Mojtaba Khamenei

Sono emerse notizie sulla possibile presenza di ferite al volto e di una frattura al piede di Mojtaba Khamenei, dopo che si sono diffuse voci sui suoi presunti ferimenti durante gli attacchi delle forze statunitensi e israeliane. Molti si interrogano ora sulle sue condizioni di salute, ma non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli sui suoi eventuali interventi medici.

Dopo le notizie del suo possibile ferimento durante gli attacchi delle forze Usa e israeliane molti si chiedono quali siano le condizioni di salute di Mojtaba Khamenei. La 56enne nuova Guida Suprema dell'Iran nel primo giorno di bombardamenti, il 28 febbraio scorso, avrebbe riportato la frattura di un piede e altre lievi ferite. Lo riporta l'emittente tv Cnn citando una fonte informata. Khamenei, inoltre, avrebbe riportato un ematoma intorno all'occhio sinistro e lievi lacerazioni al viso. Ovviamente non ci sono conferme a riguardo, né smentite. Il nuovo leader di Teheran, del resto, non si è ancora mostrato in pubblica dopo la sua nomina. Il raid israelo-americano di fine febbraio, com'è noto, ha ucciso suo padre, l'Ayatollah Ali Khamenei, e altri cinque membri della sua famiglia, tra cui sua moglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

