Pina Picierno del Partito Democratico ha commentato le recenti dichiarazioni del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, rivolte al quotidiano Il Foglio. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha definito gravi le parole di Gratteri, evidenziando che intimidire un giornale non è accettabile per la magistratura. La discussione riguarda le affermazioni del magistrato pubblicate in un'intervista.

"Le parole del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, rivolte al Foglio sono gravi", dice Pina Picierno (Pd), vicepresidente del Parlamento Europeo, commentando dichiarazioni del magistrato al Foglio. "Intimidire un giornale, lasciar presagire un possibile regolamento di conti giudiziario dopo il voto e ricorrere a un’ironia tossica e aggressiva non fa onore alla magistratura italiana – dichiara l'esponente dem – In una fase così delicata dovremmo invece recuperare una dimensione di confronto alta e costituente, degna della Carta costituzionale che abbiamo". Le parole di Gratteri. Il procuratore di Napoli, ospite fisso di La7 e noto volto della campagna referendaria per il No, aveva lasciato intendere in tv che il vincitore del festival di Sanremo, autore della canzone "Per sempre Sì", avrebbe in realtà votato No. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Picierno (Pd): "Gratteri? Intimidire un giornale non fa onore alla magistratura"

Articoli correlati

“Sono del Pd e voto No solo perché Meloni vota Sì”. L’ennesimo delirio che non fa onore alla SchleinSulla pagina dei blogger dell’Huffinghton Post c’è un articolo del giornalista Maurizio Guandalini che centra un punto molto, molto importante nel...

Picierno reclama pluralismo nel Pd, no alla donna sola al comandoAGI - "La richiesta di convocare la direzione nazionale è, per noi, la dimostrazione della volontà di fare una discussione politica dentro il Partito...