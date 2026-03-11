A Piazzola sul Brenta si svolge il mercato Fiori e Colori nei giorni 28 e 29 marzo 2026. L’evento si tiene gratuitamente nei Giardini di Piazza Paolo Camerini e propone un’ampia selezione di fiori e oggetti d’antiquariato, attirando visitatori interessati a scoprire prodotti naturali e pezzi d’epoca in un’atmosfera vivace e colorata.

Piazzola sul Brenta ospita il mercato Fiori e Colori nei giorni 28 e 29 marzo 2026. L’evento si svolge gratuitamente nei Giardini di Piazza Paolo Camerini, offrendo un’esperienza sensoriale dedicata alla natura e al. L’iniziativa, promossa dagli Amici dei Fiori e dalla Pro Loco Piazzola A.P.S., invita cittadini e visitatori a esplorare una selezione di piante insolite e fiori stagionali. Il programma prevede anche un punto ristoro gestito dall’associazione locale per offrire pause gustose durante la visita. Un weekend tra natura e tradizione storica. La manifestazione si colloca nel cuore del territorio padovano, trasformando i giardini pubblici in un palcoscenico aperto dedicato alla primavera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazzola: Fiori e Antiquariato, il weekend unico del 28

