Piastraia la vita incomincia a trent’anni

A trent’anni, un vino raggiunge una maturità che vale più di una semplice festa. La piastraia, figura che rappresenta il mestiere e la passione, inizia la sua avventura professionale a questa età. È un momento in cui la vita prende una direzione più definita, segnato da esperienze e scelte che hanno plasmato il percorso personale e lavorativo.

Trent’anni, per un vino, non sono soltanto una ricorrenza da celebrare con qualche frase di circostanza. Possono diventare un modo diverso di guardare la propria storia. Con l’annata 2023, Piastraia, Bolgheri Superiore DOC della cantina Michele Satta, sceglie proprio questa strada: segnare il passaggio con una nuova etichetta e con una direzione stilistica ancora più nitida. Il segno visivo è semplice ma eloquente. La grafica viene capovolta, i colori si invertono. Un gesto minimo, che però funziona come una piccola dichiarazione di metodo: “girare la clessidra”, osservare il tempo che passa e decidere come continuare a raccontarlo. Non è la chiusura di un ciclo, piuttosto l’inizio di una fase diversa, più consapevole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Piastraia, la vita incomincia a trent’anni Articoli correlati Leggi anche: «Una telefonata allunga la vita»: lo spot della Sip torna dopo trent’anni Ma sapevate che Sal Da Vinci sta con sua moglie da oltre trent’anni? Ecco chi è la sua compagna di vitaSal Da Vinci è sposato da oltre trent’anni con una donna meravigliosa: il racconto di una storia d’amore lontana dai riflettori, tra matrimonio,...