A Pianura, le mamme hanno segnalato il ritrovamento di siringhe sporche vicino a due scuole, gli istituti comprensivi Ferdinando Russo e Ferdinando Palasciano. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i genitori e la comunità locale, che chiedono interventi per garantire la sicurezza delle aree scolastiche. Le siringhe sono state trovate in prossimità degli edifici scolastici, creando un clima di allarme tra i residenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Allarme a Pianura per il ritrovamento di una serie di siringhe sporche nei pressi di due scuole: gli istituti comprensivi Ferdinando Russo e Ferdinando Palasciano. I plessi si trovano in via Vincenzo Marrone, popoloso viale dove insistono diversi complessi abitativi. “ Questa mattina – denuncia Giovanna Lo Giudice, consigliera della Municipalità Soccavo Pianura – i residenti di via Vincenzo Marrone – e soprattutto le mamme che accompagnavano i bambini a scuola – hanno vissuto un momento amaro, devastante e inaccettabile. A terra, davanti ai loro occhi, siringhe abbandonate: una scena che il quartiere sperava di aver lasciato definitivamente negli anni ’80?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pianura, ritrovate siringhe sporche vicino a due scuole: allarme delle mamme

