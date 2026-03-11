Pianoforte protagonista alla Chiesa dei Servi | Olivia Trummer chiude L’Abbejazzario

Alla Chiesa dei Servi si è tenuto il concerto di Olivia Trummer, che ha concluso la sesta edizione di “L’Abbejazzario”. La rassegna musicale, promossa dall’associazione Dai de Jazz a Forlimpopoli, si è concentrata sulla musica jazz contemporanea e ha visto protagonisti artisti di rilievo. La performance di Trummer ha rappresentato il momento finale dell’evento, che ha coinvolto pubblico e musicisti.

Si conclude con il concerto di Olivia Trummer la sesta edizione de "L'Abbejazzario", la rassegna musicale organizzata dall'associazione Dai de Jazz a Forlimpopoli per promuovere la contemporaneità della cultura e della musica jazz. L'ultimo appuntamento è in programma domenica 15 marzo alle 11 nella Chiesa dei Servi (ingresso da via Andrea Costa 27-31). La rassegna, proposta quest'anno nella veste di "ArmonicoArtusi", ha scelto di esplorare le molteplici possibilità espressive del pianoforte attraverso un percorso interamente in solo. Quattro interpreti di rilievo hanno dato vita a un viaggio musicale legato dal filo dell'improvvisazione e dalla contaminazione tra generi e linguaggi.