Piano demaniale la maggioranza di Vasto attacca il centrodestra | Promesse impossibili agli operatori

La maggioranza del Comune di Vasto critica il centrodestra, accusandolo di aver promesso soluzioni irrealizzabili agli operatori balneari. Dopo l’approvazione del nuovo Piano demaniale marittimo da parte del Consiglio comunale, con 14 voti favorevoli, i gruppi di maggioranza hanno espresso la loro opinione sulla questione. La discussione si è concentrata sulle promesse fatte e sulla confusione che, secondo loro, si sarebbe creata tra gli operatori.

«Il centrodestra ha promesso soluzioni impossibili creando confusione tra gli operatori balneari». È quanto affermano i gruppi di maggioranza del Comune di Vasto dopo l'adozione in Consiglio comunale del nuovo Piano demaniale marittimo, approvato con 14 voti favorevoli.