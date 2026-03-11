Piacenza Musei cala il sipario dopo trent’anni
Nella mattina dell’11 marzo, nel Salone di Pier Luigi a Palazzo Farnese, si è tenuta una conferenza stampa per annunciare la chiusura ufficiale dell’Associazione Piacenza Musei dopo trent’anni di attività. L’evento ha rappresentato il momento finale di un percorso durato tre decenni, con la presenza di rappresentanti e addetti ai lavori. La notizia segna la fine di un’epoca per le istituzioni culturali della città.
Si è svolta nella mattina dell'11 marzo nella prestigiosa cornice del Salone di Pier Luigi a Palazzo Farnese, la conferenza stampa che ha segnato la conclusione ufficiale della storica attività dell'Associazione Piacenza Musei. Alla presenza dell'assessore alla Cultura Christian Fiazza, il.
