Piacenza Musei cala il sipario dopo trent’anni

Nella mattina dell’11 marzo, nel Salone di Pier Luigi a Palazzo Farnese, si è tenuta una conferenza stampa per annunciare la chiusura ufficiale dell’Associazione Piacenza Musei dopo trent’anni di attività. L’evento ha rappresentato il momento finale di un percorso durato tre decenni, con la presenza di rappresentanti e addetti ai lavori. La notizia segna la fine di un’epoca per le istituzioni culturali della città.