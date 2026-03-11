Petrolio ingolfato è allarme | Effetti globali catastrofici

Il mercato del petrolio ha vissuto fluttuazioni significative nelle ultime ore. Dopo aver raggiunto il picco di 120 dollari al barile, il prezzo del Brent e del WTI è rapidamente sceso sotto i 90 dollari. La notizia ha attirato l’attenzione di analisti e operatori, che monitorano con attenzione questi movimenti improvvisi. La situazione crea inquietudine tra gli esperti, preoccupati per le possibili conseguenze a livello globale.

Il picco del petrolio a 120 dollari al barile lunedì è durato poche ore. Poi il Brent è sceso sotto i 90 dollari, come il WTI. Il motivo? Il G7 ha annunciato il rilascio delle riserve strategiche, raffreddando le aspettative di scarsità; molti fondi hanno venduto i contratti acquistati prima per incassare i guadagni, spingendo i prezzi in basso. Ieri a rafforzare il ribasso è arrivato anche l’annuncio che la Marina degli Stati uniti aveva scortato con successo una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz. Il messaggio, pubblicato sui social dal segretario all’Energia Usa Chris Wright, è stato poi cancellato, ma è bastato a influenzare il mercato. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it

