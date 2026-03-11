pesce sequestrato in beneficenza alla caritas

I militari della Guardia Costiera di Cesenatico hanno effettuato un controllo ieri pomeriggio intorno alle 15.30 sulla banchina del porto, fermando un furgone nell’ambito delle operazioni di vigilanza sulla filiera della pesca. Durante l’ispezione, hanno sequestrato del pesce e successivamente consegnato il prodotto alla Caritas, che lo ha destinato a fini di beneficenza.

Ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, nell’ambito delle attività di vigilanza sulla filiera della pesca, i militari della Guardia Costiera di Cesenatico hanno effettuato un controllo presso la banchina del porto, dove hanno fermato un furgone per un accertamento. Durante l’ispezione del vano di carico del mezzo, i militari hanno rinvenuto 13 cassette contenenti prodotto ittico, per un peso complessivo di circa 60 chilogrammi. Nel corso delle verifiche è emerso che il pescato era privo delle previste etichette identificative, obbligatorie ai fini della corretta informazione al consumatore e della tracciabilità del prodotto lungo la filiera alimentare, per sapere quando e dove è stato pescato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

