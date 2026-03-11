Pescara | le due madri abruzzesi che scrissero

A Pescara si è svolto un convegno presso il Tribunale locale dedicato al ruolo delle donne nella nascita di un movimento, con particolare attenzione a due figure: Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici. L’incontro ha visto la partecipazione di pubblico e professionisti, che hanno ascoltato interventi e discussioni incentrate sulla loro importanza storica. L’evento ha celebrato il contributo femminile in questo ambito.

Un convegno di successo ha celebrato a Pescara il ruolo delle donne nella nascita della. L’evento, svoltosi presso il Tribunale locale, ha messo in luce le figure di Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici. Si è trattato di un omaggio doveroso alle due madri costituenti abruzzesi, nel centenario del voto femminile e dell’Assemblea Costituente. La partecipazione è stata significativa durante la mattinata di martedì 10 marzo. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pescara per la Giornata Internazionale della Donna. L’obiettivo era custodire la memoria di chi ha scritto le fondamenta dello Stato italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara: le due madri abruzzesi che scrissero Articoli correlati Le Madri Costituenti abruzzesi Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici, successo del convegno a PescaraPESCARA – Un successo il convegno organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pescara per la Giornata Internazionale... Negli uffici postali abruzzesi due dipendenti su tre sono donne, in provincia di Pescara a quota 69%Nei 472 uffici postali abruzzesi la presenza femminile raggiunge il 68% del personale, 14 punti sopra la media nazionale di Poste Italiane.