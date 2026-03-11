Negli ultimi dodici mesi, a Pescara, i dati sull’anagrafe mostrano una preferenza netta per i nomi italiani tradizionali, con un incremento rispetto alle scelte più moderne e straniere. La tendenza si riflette nelle registrazioni ufficiali, che evidenziano come i nomi classici continuino a essere più popolari rispetto alle varianti più innovative. La preferenza per i nomi tradizionali si conferma anche quest’anno.

Nei dodici mesi appena conclusi, l’anagrafe di Pescara ha registrato una chiara preferenza per i nomi tradizionali italiani, confermando come la tradizione mantenga il sopravvento sulle mode esotiche. Nonostante la crescente internazionalizzazione della regione e la presenza di genitori che scelgono appellativi dal suono straniero, i dati mostrano che le scelte più frequenti rimangono radicate nella cultura locale e nazionale. La classifica dei nomi maschili vede Alessandro al primo posto con 20 nati, seguito da Edoardo con 17 e Tommaso con 11, riflettendo una continuità generazionale nelle preferenze delle famiglie abruzzesi. La persistenza dell’identità nel tessuto demografico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara 2025: Alessandro vince, la tradizione batte

